«Он же нас подколол, а почему я не могу ответить?» Большунов — о пикировке с Устюговым

Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов высказался о словесной перепалке с соотечественником Сергеем Устюговым.
Напомним, после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее, выиграв коньковую разделку, Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».
«Серёга сказал про мешков, почему я тоже не могу подколоть его? Да, я знаю, что некоторые спортсмены сборной России именно мешком его и называли. Меня не было в их числе, но он прикололся над всеми нами. Но он тоже в сборной, на самом деле. Просто он сам выбрал, где ему удобнее тренироваться, чтобы показывать более высокие результаты. Серёга имеет право говорить и делать то, что он считает нужным. И я тоже. Но всё это только шуточная пикировка и не более того», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Александром Большуновым выйдет завтра, 13 декабря.
- 12 декабря 2022
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:21
-
21:29
-
20:21
-
19:42
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:27
-
16:00
-
12:05
-
11:36
-
11:15
-
10:40
-
00:16
- 11 декабря 2022
-
19:25
-
18:35
-
18:13
-
17:53
-
15:56
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:12
-
13:45
-
13:14
-
12:38
-
12:33
-
12:16