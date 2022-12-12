«Он же нас подколол, а почему я не могу ответить?» Большунов — о пикировке с Устюговым

Трёхкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов высказался о словесной перепалке с соотечественником Сергеем Устюговым.

Напомним, после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее, выиграв коньковую разделку, Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Серёга сказал про мешков, почему я тоже не могу подколоть его? Да, я знаю, что некоторые спортсмены сборной России именно мешком его и называли. Меня не было в их числе, но он прикололся над всеми нами. Но он тоже в сборной, на самом деле. Просто он сам выбрал, где ему удобнее тренироваться, чтобы показывать более высокие результаты. Серёга имеет право говорить и делать то, что он считает нужным. И я тоже. Но всё это только шуточная пикировка и не более того», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Александром Большуновым выйдет завтра, 13 декабря.