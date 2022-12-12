Бородавко: в сборной Норвегии могут приказать не участвовать или занять конкретное место

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о доминировании норвежских лыжников на Кубке мира — 2022/2023. Напомним, россияне полностью пропустят текущий сезон из-за санкций FIS.

«Всё равно интересно смотреть на наших конкурентов. Их результаты лишний раз подчёркивают, что Норвегия — ведущая лыжная страна. У них на сегодняшний день очень много лыжников, которые являются мировыми лидерами. Принижать их достоинства нельзя ни в коей мере. Так что надо смотреть, изучать и держать руку на пульсе.

С другой стороны, это доказывает, что в основном именно российская команда создавала серьёзную конкуренцию. Это подогревало определённый ажиотаж к лыжам во всех странах.

Также бросается в глаза не самый приятный момент: после первых этапов произошёл шквал побед и идеальных выступлений сборной Норвегии, а буквально на следующем старте они по взмаху волшебной палочки все распределились по протоколу. Из лидеров превратились в середнячков, чтобы соревнования стали якобы более интересными. Это лишний раз подтверждает, что Норвегия является хорошо вышколенной командой. То есть они готовы распределяться по протоколу как хотят, не вкладываться полностью. Выглядит как попытка хотя бы как-то поддержать интерес к лыжным гонкам в других странах, чтобы это было чуть более смотрибельным. В итоге продержится интерес до чемпионата мира, а там будет всё, как хотят норвежцы. Тотальное преимущество.

Сборная Норвегии похожа на команду, в которой есть чёткая иерархия по вертикали власти. Здесь спортсменам могут приказать не участвовать или занять конкретное место в протоколе. Буквально неделю назад они выглядели на голову всех сильнее, а на следующем этапе демонстрируют уже другие скорости. Это очень удивительно и не похоже на команду недельной давности. Что произошло? Мне кажется, это попытка удержать интерес остального мира. Приказ несколько сбавить темп», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».