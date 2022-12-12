Бородавко: трансляции лыжных гонок должны быть. Сейчас к ним неподдельный интерес

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, как относится к тому, что гонки на этапах Кубка России — 2022/2023 не транслируются по телевидению.

«Народная любовь не ослабевает. Что касается трансляции, то нужно знать конкретные причины, почему так происходит, чтобы давать оценки кому-либо. Если ты не владеешь этой информацией, то абсолютно неправильно делать какие-то голословные выводы. Так что давайте пока приостановим эту тему. Каждый должен заниматься своим делом: тренер — тренировать, спортсмен — бегать, а руководители — решать такие вопросы.

При этом трансляции должны быть. Любители лыжных гонок должны видеть эти соревнования. Всё-таки сейчас очень высокий неподдельный интерес к лыжным гонкам. Надеюсь, он не ослабнет, а будет только увеличиваться», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».