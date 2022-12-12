Степанова: болельщик из Швейцарии спрашивает, где смотреть этапы КР. Ничем помочь не могу

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова рассказала, какую просьбу получила от зарубежного болельщика.

«Болельщик из Швейцарии спрашивает, где он может смотреть трансляции этапов Кубка России, «не платя за подписку на канал». Да хоть бы и платя — ничем помочь не могу. Пишите в посольство России в Бёрне – пусть МИД подключается к вопросу показа наших гонок», — написала Степанова в своих социальных сетях.

Напомним, в данный момент гонки Кубка России — 2022/2023 не транслируются по телевидению.

Отметим, что Степанова с отрывом почти в 70 баллов от действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса» Натальи Непряевой лидирует в общем зачёте Кубка России — 2022/2023. Непряева при этом пропустила последний этап.