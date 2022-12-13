«Всему научился. И подгузники тоже менял». Большунов рассказал об отцовстве

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребёнка.
«Всё само собой пришло! Всему научился. Я стараюсь помогать вообще во всём. В первый месяц вставал с Аней, пока она кормила дочку, менял Еве подгузники. Но сейчас я ночью вообще их не слышу, они всё делают очень спокойно и тихо. Ночью я сплю. А когда не сплю, стараюсь помогать.
Конечно, стараюсь использовать любую возможность быть с Аней и Евой. Несмотря на помощь бабушки, когда отец рядом – это совершенно другое. Даже просто присутствие близкого человека отвлекает, и уже не так переживаешь. Поэтому и в Ханты-Мансийск жена с дочкой прилетали, и сейчас вот перед Чусовым полтора дня дома провёл. Я поговорил с Юрием Викторовичем и улетел на день раньше из Вершины Тёи. Кубок России всё-таки не тот турнир, когда нельзя со сбора отлучиться на день раньше. Тем более у меня действительно есть причина, по которой нужно побывать дома», — сказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:
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