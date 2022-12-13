Александр Большунов ответил на вопрос о главном старте сезона в условиях изоляции

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявил, что у него одинаковое отношение ко всем внутренним стартам.

«Главный старт сезона? Чемпионат мира в Планице. Но мы туда не едем. А чемпионат России, Кубок России и «Чемпионские высоты» в моей иерархии равны. Как получится – так и наберу форму», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сегодня на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край) Большунов выиграл классическую 15-километровую гонку преследования. Он стал победителем мини-тура в Чусовом.

Напомним, российские лыжники пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Читайте полное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: