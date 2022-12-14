Александр Большунов признан спортсменом 2022 года в России

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов стал победителем Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года».

Отметим, что в финальной стадии голосования за данный титул также боролись гроссмейстер Ян Непомнящий и двукратный призёр Олимпийских игр — 2020 пловец Климент Колесников.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.