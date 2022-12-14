Тренер Большунова отреагировал на признание лыжника спортсменом года в России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что его подопечный, трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов стал спортсменом 2022 года в России.
«Конечно же, после таких ярких выступлений и побед было ожидаемо, что Саша станет спортсменом года! Надеялся и верил в это. Мы узнали об этом заранее — на пару дней раньше. Саша принял решение, что сам поедет в Москву на вручение этой премии. Очень рад за него! Уже поздравил несколько раз. Приятно, что его выступления и заслуги оценили. У меня есть удовлетворение, что мы сделали многое правильно в 2022 году», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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