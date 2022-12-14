«Служу России». Елена Вяльбе отреагировала на звание лучшего тренера 2022 года

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе прокомментировала то, что стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как тренер года.

«Дорогие друзья, коллеги, хотела бы в первую очередь поблагодарить за столь высокую оценку моего скромного труда. Конечно же, хочется сказать, что это не только моя награда. Это награда нашей большой и очень дружной команды, команды наших лыжников. Мне, безусловно, очень приятно. Хочу ещё раз всех поблагодарить. Самое главное – сказать огромное спасибо моим спортсменам, моим любимым спортсменам, тренерам, медицинскому персоналу, сервису. Всем, кто работает с лыжными гонками. Нам всем очень приятно будет подержать эту статуэтку в руках. Служу России и лыжному спорту», — сказала Вяльбе в видеопослании.