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«Служу России». Елена Вяльбе отреагировала на звание лучшего тренера 2022 года

«Служу России». Елена Вяльбе отреагировала на звание лучшего тренера 2022 года
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе прокомментировала то, что стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как тренер года.

«Дорогие друзья, коллеги, хотела бы в первую очередь поблагодарить за столь высокую оценку моего скромного труда. Конечно же, хочется сказать, что это не только моя награда. Это награда нашей большой и очень дружной команды, команды наших лыжников. Мне, безусловно, очень приятно. Хочу ещё раз всех поблагодарить. Самое главное – сказать огромное спасибо моим спортсменам, моим любимым спортсменам, тренерам, медицинскому персоналу, сервису. Всем, кто работает с лыжными гонками. Нам всем очень приятно будет подержать эту статуэтку в руках. Служу России и лыжному спорту», — сказала Вяльбе в видеопослании.

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