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Большунов: быть спортсменом года в России почётно, потому что самые лучшие в мире — у нас

Большунов: быть спортсменом года в России почётно, потому что самые лучшие в мире — у нас
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал тот факт, что стал спортсменом года по версии Национальной спортивной премии.

«Благодарю вас за эту награду, это очень достойный приз. Быть спортсменом года в России почётно, потому что самые лучшие спортсмены мира находятся у нас здесь, в России. Также хочу поблагодарить наших тренеров, нашу команду, это и их награда тоже. Потому что подобные успехи всегда складываются из мелочей», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

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