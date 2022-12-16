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Норвежский журналист: российским лыжникам не место на ЧМ-2025 в Тронхейме

Норвежский журналист: российским лыжникам не место на ЧМ-2025 в Тронхейме
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Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, в которой выразил мнение о том, что российским лыжникам нет места на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Наивно полагать, что российские лыжники смогут вернуться на следующий международный чемпионат как ни в чём не бывало. Возможно, это произойдёт на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году, то есть примерно через два года. Никто не знает, на какой стадии будет ситуация на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Однако многие из нас навсегда усвоили, что российским представителям больше не место в международном спорте. Веронике Степановой и другим россиянам, которые до сих пор отдают дань уважения СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), не место на лыжном чемпионате в Тронхейме», — написал Эстен Сетер.

Отметим, что следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в 2023 году в Планице (Словения).

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Теги Лыжи Прочие турниры •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: Dagbladet

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