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Большунов показал лучший результат в квалификации спринта на 4-м этапе КР, Устюгов — 4-й

Большунов показал лучший результат в квалификации спринта на 4-м этапе КР, Устюгов — 4-й
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В Кирово-Чепецке завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка России — 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

Отметим, что одинаковое с Большуновым время показал и бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте Александр Терентьев, однако он поставлен на вторую позицию в финишном протоколе, так как продемонстрировал результат вторым.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль. Мужчины. Квалификация

1. Александр Большунов – 4.08,62.
2. Александр Терентьев – 4.08,62.
3. Илья Семиков – отставание 5,85 секунды.
4. Сергей Устюгов +6,23.
5. Алексей Червоткин +6,31.
6. Владимир Фролов +6,52.
7. Антон Тимашов +7,43.
8. Иван Якимушкин +8,20…
11. Глеб Ретивых +10,59.

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