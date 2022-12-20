Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на грядущий «Тур де Ски»

Федерация лыжных видов спорта Норвегии огласила состав команды на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски». Она пройдёт с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

В составе норвежцев есть действующий чемпион соревнований – это пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Мужчины

Пол Голберг

Ханс Кристер Холунд

Эмиль Иверсен

Йоханнес Клебо

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Мусебю

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Шур Рете

Синдре Бёрнестад Скар

Дидрик Тёнсет.

Женщины

Маргрете Бергане

Анне Кьерсти Кальво

Юлье Мюре

Матильде Мюрвольж

Астрид Ойре Слинд

Силье Теодорсен

Хейди Венг

Лотта Уднес Венг

Тириль Уднес Венг.