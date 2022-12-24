«Спасибо за поездку». Девушка Йоханнеса Клебо опубликовала милое селфи с возлюбленным

Пернилле Дёсвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях милое фото с возлюбленным из Давоса (Швейцария), где спортсмен готовится к престижной многодневке «Тур де Ски» и чемпионату мира – 2023.

Дёсвик не останется с Клебо на Рождество, сегодня, 24 декабря, она улетит к родителям в Норвегию. Йоханнес же проведёт праздник в одиночестве. Он признался, что собирается играть в Playstation, смотреть сериалы, отдыхать и есть.

«Спасибо за поездку», — подписала фото Пернилле.

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира.