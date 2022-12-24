«Спасибо за поездку». Девушка Йоханнеса Клебо опубликовала милое селфи с возлюбленным

Пернилле Дёсвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях милое фото с возлюбленным из Давоса (Швейцария), где спортсмен готовится к престижной многодневке «Тур де Ски» и чемпионату мира – 2023.
Дёсвик не останется с Клебо на Рождество, сегодня, 24 декабря, она улетит к родителям в Норвегию. Йоханнес же проведёт праздник в одиночестве. Он признался, что собирается играть в Playstation, смотреть сериалы, отдыхать и есть.
«Спасибо за поездку», — подписала фото Пернилле.
Фото: из личного архива Перниллы Досвик
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира.
- 24 декабря 2022
-
09:58
- 23 декабря 2022
-
19:17
-
11:44
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
09:22
- 22 декабря 2022
-
21:57
-
12:12
- 21 декабря 2022
-
16:47
-
16:07
-
13:20
-
12:44
-
10:57
-
10:50
-
09:32
- 20 декабря 2022
-
23:13
-
22:28
-
21:34
-
21:24
-
20:01
-
18:55
-
17:49
-
16:25
-
16:09
-
15:51
-
14:15
-
12:51
-
12:25
-
11:35
-
10:33
-
10:18
- 19 декабря 2022
-
20:05
-
15:42
-
15:28