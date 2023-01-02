Тренер сборной Швеции заподозрил, что норвежцам приказали не догонять Клебо

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Бистрём считает, что норвежские лыжники намеренно не догоняли олимпийского чемпиона и своего соотечественника Йоханнеса Клебо на финише гонки преследования в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Ранее шведы Калле Хальфварссон и Вильям Порома остались недовольны поведением норвежской сборной. Они заявляли, что соперники специально не увеличивали скорость, чтобы дать победить Клебо.

«В группе преследования Клебо было много сильных лыжников. Думаю, они смогли бы догнать его, но, возможно, это была норвежская тактика», — приводит слова Бистрёма Expressen.

Победителем гонки стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, стартовавший первым после победы в спринте. Хальфварссон завершил гонку на 13-м месте, а его соотечественник Вильям Порома финишировал седьмым.