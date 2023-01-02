Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер сборной Норвегии сдал положительный тест на ковид

Тренер сборной Норвегии сдал положительный тест на ковид
Комментарии

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Шур Уле Сварстад сдал положительный тест на ковид. Об этом сообщает VG.

В воскресенье экспресс-тест Сварстада дал отрицательный результат, однако тест, результаты которого пришли сегодня, 2 января, оказался положительным. По словам врача сборной Уве Ферагена, в национальной команде Норвегии ужесточились антиковидные меры. Проводятся частые тесты, игроки тренируются в небольших группах, используются маски, социальная дистанция и гигиеническая обработка рук.

В немецком Оберстдорфе пройдёт второй этап «Тур де Ски». 3 января состоятся гонки с раздельным стартом, а 4 января пройдут гонки преследования. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023