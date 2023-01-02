Тренер сборной Норвегии сдал положительный тест на ковид
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Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Шур Уле Сварстад сдал положительный тест на ковид. Об этом сообщает VG.
В воскресенье экспресс-тест Сварстада дал отрицательный результат, однако тест, результаты которого пришли сегодня, 2 января, оказался положительным. По словам врача сборной Уве Ферагена, в национальной команде Норвегии ужесточились антиковидные меры. Проводятся частые тесты, игроки тренируются в небольших группах, используются маски, социальная дистанция и гигиеническая обработка рук.
В немецком Оберстдорфе пройдёт второй этап «Тур де Ски». 3 января состоятся гонки с раздельным стартом, а 4 января пройдут гонки преследования. Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях.
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