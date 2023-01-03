Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему не афиширует свою личную жизнь, в частности информацию о муже.
«Ну, не афиширую и не афиширую. Максим не сильно этого хотел бы. Он тоже из очень спортивной семьи, его отец — в прошлом лыжник. Причём достаточно успешный, все наши тренеры старшего поколения его знают достаточно хорошо. Максим в детстве тоже занимался лыжами, но с возрастом пошёл по другой стезе. Так случилось, что вот уже 18 лет мы вместе! Он не особо приветствует публичность. Хотя многие знают — Довольнов Максим. Он просто не пытается пиариться. Наверное, ему это не нужно (улыбается).
Как я всё успеваю? Ничего я не успеваю! У меня до сих пор не куплены подарки детям на Новый год. Я не столь много времени провожу с детьми. Или со своими внуками. И всё время думаю, что они меня всё-таки простят и поймут. Я не успеваю многого… Но стараюсь работать над ошибками! У меня есть, как я их называю, «святые дни», у меня есть отпуск, который обязательно будет с младшим ребёнком. Варюшка сейчас уже не такая маленькая, но в то же время и не такая большая. Понимаю, что 20-летней дочери со мной уже меньше интересно, чем со своим молодым человеком. Конечно, есть помощницы по дому, есть няни. С Варей няни работают все восемь лет, одни и те же люди. Уже тоже как члены семьи», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».
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