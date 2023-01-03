Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе объяснила, почему не афиширует свою личную жизнь

Елена Вяльбе объяснила, почему не афиширует свою личную жизнь
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему не афиширует свою личную жизнь, в частности информацию о муже.

«Ну, не афиширую и не афиширую. Максим не сильно этого хотел бы. Он тоже из очень спортивной семьи, его отец — в прошлом лыжник. Причём достаточно успешный, все наши тренеры старшего поколения его знают достаточно хорошо. Максим в детстве тоже занимался лыжами, но с возрастом пошёл по другой стезе. Так случилось, что вот уже 18 лет мы вместе! Он не особо приветствует публичность. Хотя многие знают — Довольнов Максим. Он просто не пытается пиариться. Наверное, ему это не нужно (улыбается).

Как я всё успеваю? Ничего я не успеваю! У меня до сих пор не куплены подарки детям на Новый год. Я не столь много времени провожу с детьми. Или со своими внуками. И всё время думаю, что они меня всё-таки простят и поймут. Я не успеваю многого… Но стараюсь работать над ошибками! У меня есть, как я их называю, «святые дни», у меня есть отпуск, который обязательно будет с младшим ребёнком. Варюшка сейчас уже не такая маленькая, но в то же время и не такая большая. Понимаю, что 20-летней дочери со мной уже меньше интересно, чем со своим молодым человеком. Конечно, есть помощницы по дому, есть няни. С Варей няни работают все восемь лет, одни и те же люди. Уже тоже как члены семьи», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Вяльбе: решения Путина никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023