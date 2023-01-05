Фрида Карлссон потеряла счёт кругам во время победной гонки преследования на «Тур де Ски»
Поделиться
Представительница Швеции Фрида Карлссон призналась, что потеряла счёт кругам во время гонки преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.
Участницам предстояло пройти 6 кругов по 3,3 км, чтобы преодолеть дистанцию пасьюта.
«Я кричала: «На каком круге я нахожусь?» Становится запутанно, когда кругов так много.
Часто ли я не контролирую ситуацию? Бывает, возможно, это не так заметно для всех, но для меня (смеётся).
Что бы я сделала, если бы не получила правильного ответа на свой вопрос? Не исключаю, что финишировала после пятого круга», — приводит слова Карлссон SVT.
Карлссон выиграла вторую гонку подряд и лидирует на «Тур де Ски», опережая преследовательниц на 1 минуту 28 секунд.
Комментарии
- 5 января 2023
-
00:50
- 4 января 2023
-
22:29
-
21:32
-
21:23
-
21:13
-
20:06
-
18:42
-
17:54
-
17:44
-
17:20
-
16:31
-
16:00
-
15:40
-
15:29
-
15:04
-
14:53
-
14:19
-
14:13
-
13:58
-
13:19
-
12:34
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
10:54
-
00:39
-
00:27
- 3 января 2023
-
23:57
-
23:42
-
23:17
-
23:00
-
22:49
-
20:43
-
20:00
-
19:52
Партнерский контент