Фрида Карлссон потеряла счёт кругам во время победной гонки преследования на «Тур де Ски»

Представительница Швеции Фрида Карлссон призналась, что потеряла счёт кругам во время гонки преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

Участницам предстояло пройти 6 кругов по 3,3 км, чтобы преодолеть дистанцию пасьюта.

«Я кричала: «На каком круге я нахожусь?» Становится запутанно, когда кругов так много.

Часто ли я не контролирую ситуацию? Бывает, возможно, это не так заметно для всех, но для меня (смеётся).

Что бы я сделала, если бы не получила правильного ответа на свой вопрос? Не исключаю, что финишировала после пятого круга», — приводит слова Карлссон SVT.

Карлссон выиграла вторую гонку подряд и лидирует на «Тур де Ски», опережая преследовательниц на 1 минуту 28 секунд.