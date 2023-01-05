Шведские лыжники раскритиковали формат «Тур де Ски»

Ряд лыжников сборной Швеции раскритиковали формат проходящего прямо сейчас «Тур де Ски» и высказали недовольство отсутствием разнообразия в этапах классической лыжной многодневки.
«Я хочу вернуть гонку на длинные дистанции Кортина-Тоблах. Это был хороший этап в середине тура. Это объединяло всё. И, возможно, нужно сделать больше соревнований или что-то новое, чтобы это был более честный тур с несколькими этапами в течение всего сезона. Я считаю, что тот, кто первым на последнем этапе пересечёт финишную черту, и станет победителем тура. Раньше на это было интереснее смотреть», — приводит слова шведского лыжника Калле Хальфварссона издание Langrenn.
«На туре довольно скучно. Должно было быть больше разных дистанций. А сейчас всё то же самое. На самом деле они могли просто установить одну трассу и соревноваться на ней всё время. Я считаю, что должно быть больше разных гонок», — солидарен с соотечественником Вильям Порома.
Аналогичное мнение выразила лидер общего зачёта «Тур де Ски» у женщин Фрида Карлссон.
«Я думаю, что раньше тур был лучше, когда на дистанциях было немного больше разнообразия. Был даже длинный пробег в середине. Если бы вы действительно могли выбрать идеального лыжника независимо от спринта и бега на длинные дистанции, это было бы нечто», — заявила лыжница.
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