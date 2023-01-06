Ещё один норвежский лыжник покинул «Тур де Ски» из-за положительного теста на COVID-19

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет не выступит в оставшихся гонках «Тур де Ски» из-за заражения коронавирусом.

Напомним, 5 января стало известно об аналогичном результате теста у лыжницы Анне Кьерсти Кальво. В итоге оба спортсмена вернулись домой. У них будет всего шесть недель, чтобы восстановиться к чемпионату мира в Планице (Словения).

Всего в преддверии и в течение этого сезона коронавирусом заразились шесть лыжников сборной Норвегии.

Сегодня, 6 января, на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) запланирован женский и мужской классический спринт на 1,4 км.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).