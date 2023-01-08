Холунд — о доминировании Клебо: мы должны быть честными. Дело в том, что он лучше нас

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд ответил, может ли кто-то в данный момент победить его соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо.
«Нет, не сегодня. Мы должны быть честными. Дело в том, что он лучше нас», — приводит слова Холунда VG.
В текущем сезоне Клебо выиграл 12 гонок из 14, в которых участвовал. В частности, на проходящей в данный момент многодневке «Тур де Ски» Клебо стала победителем всех гонок (шесть подряд), тем самым побив рекорд российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова (по пять выигранных гонок на «Тур де Ски» подряд). Сегодня, 8 января, Клебо попытается выиграть третий в карьере «Тур де Ски». Рекордсменом по титулам на данном турнире является швейцарец Дарио Колонья (4).
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