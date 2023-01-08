Норвежец уже установил рекорд и готовится войти в историю. Позволят ли соперники ему выиграть все гонки «Тур де Ски»?

«С россиянами ему было бы сложнее выиграть». Что говорят о поразительном рекорде Клебо

Завершение гонки с общего старта на 15 километров в рамках «Тур де Ски» ознаменовалось новым рекордом Йоханнеса Клебо. Норвежец опередил Большунова и Устюгова по длине победной серии и впервые в истории выиграл шесть гонок «Тура» подряд. Также Клебо обновил ещё один рекорд по общему количеству побед – 17 выигранных гонок в рамках многодневок.

Некоторые его соперники признают, что бороться с ним невозможно.

«Я стоял там с голым животом»

Все уже привыкли к тому, что Йоханнес выигрывает гонки, не обращая внимания на соперников. Но в субботу ему пришлось справиться ещё и с проблемами в собственной экипировке. Непосредственно перед гонкой Йоханнес понял, что его лыжный комбинезон пришёл в негодность.

«Я стоял там с голым животом и со сломанной молнией. К счастью, запасной костюм прибыл за пять минут до старта. Если бы мне пришлось проехать 15 километров с голым животом, результат был бы не очень».

Хаос, разразившийся перед гонкой, не помешал Йоханнесу победить и установить рекорд, с которым многие могут быть не согласны, ссылаясь на отсутствие конкурентов из России – Александра Большунова и Сергея Устюгова, которые ранее побеждали в пяти гонках «Тура» подряд.

«С российскими спортсменами было бы сложнее»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал рекорд Клебо, отметив при этом отсутствие россиян на этапах:

«Достижение очень весомое – шесть побед на «Тур де Ски». Такое нужно воспринимать по факту достижения. Есть там Большунов, другие, или их нет. Что тут можно сказать, Клебо на сегодняшний день сильнейший лыжник и доказывает это. Наши ребята навязали бы борьбу. Но самое неблагодарное дело в том, что, начиная со слова «если», можно договориться до чёрт знает чего. Давайте просто воспримем это достижение Клебо. Когда будет очная борьба, тогда и проверим. А так – это всё пустые слова».

С Юрием Бородавко согласился и олимпийский чемпион, победитель «Тур де Ски» – 2013 Александр Легков, назвав норвежца сильнейшим на планете:

«Я совершенно не удивлён его рекорду. Клебо – величайший лыжник. Не надо говорить, что этого рекорда не было бы, если бы были наши лыжники там. Ну у Клебо в таком случае было бы четыре золотых медали. Золотые медали просто так никому не даются, их нужно заслужить. Норвежец считается сильнейшим на планете, с этим глупо спорить. Да, с российскими спортсменами было бы выиграть сложнее, но его заслуг это не умаляет».

Очередная победа Клебо Фото: Paul Brechu/Agence Zoom/Getty Images

Рекорд без отметки «россиян там не было»

Дал свою оценку рекорду и телекомментатор Дмитрий Губерниев:

«Это полноценное достижение, потому что не будет написано в списке рекордов, что там не было русских. Точно так же не было написано напротив медалей Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе, что там не было русских и американцев. Он выиграл, мы его можем с этим поздравить. Это проблема же не Клебо. Это проблема, увы, в данной ситуации наша, что мы не выступаем. А им всё равно. Поэтому за него можно только порадоваться. Он выдающийся спортсмен. Один из величайших лыжников всех времён и народов. Это факт. Поэтому спортсмен хороший и рекорды замечательные устанавливает».

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не видит ничего удивительного в рекорде Йоханнеса:

«Клебо – величайший спортсмен в истории, что тут ещё скажешь! Будем лицезреть и дальше. Жаль, что наших не было там. Уверен, что наши российские лыжники составили бы серьёзную конкуренцию норвежскому лыжнику. Ничего удивительного в его рекорде нет. Клебо очень силён, это все знают».

«Никто не хотел проливать кровь за первое место»

Соперники Клебо, похоже, даже не пытались противостоять рекордсмену.

«Йоханнес выигрывает каждый этап, и ни единого намёка на кризис, – объяснил швед Калле Хальфварссон, занимающий второе место в зачёте многодневки перед её заключительной гонкой в гору. – Для того чтобы у меня был шанс, нужно было сократить отставание до 20–30 секунд. Тогда в финальном подъёме была бы интрига. А пока всё это выглядит не слишком реалистично».

«Тяжело обогнать лучшего в мире гонщика в масс-стартах на 15 километров классикой. Поэтому вполне закономерно, что он выиграл», – разъяснил Эрик Носсум – главный тренер дистанционной сборной Норвегии.

«Я разочарован тем, что лыжники не приложили больше усилий, чтобы победить сегодня. Они борются за подиум и друг против друга, но никто, похоже, на самом деле не хотел проливать кровь за первое место, или они чувствовали, что недостаточно сильны», – прокомментировал поведение соперников Клебо норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Вместе с тем Сундбю оценил превосходство лучшего норвежского лыжника.

«Я думаю, что он будет выигрывать, даже если ему не придётся показывать всё, на что он способен. Он управляет гонкой как ему заблагорассудится. Вероятно, это не самая трудная победа, которую он одержал».

Победа ждёт на вершине Альп-де-Чермис

Одни оценивают успех Йоханнеса, а другие превозносят спортсмена до небес, как, например, товарищ по команде Симен Хегстад Крюгер:

«У Клебо один превосходный день сменяет другой. Нет ни одного намёка на кризис или спад формы. Мы же, его соперники, просто люди».

Но сам Йоханнес Клебо не спешит принимать досрочные поздравления:

«Я всё ещё считаю, что праздновать победу можно только на вершине Альп-де-Чермис. До этого многое может случиться», – говорил он до шестой победы.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо дважды выигрывал «Тур де Ски» и, похоже, собирается взять эту высоту уже в третий раз.

«Я не думаю, что Йоханнес думает о том, чтобы выиграть седьмую гонку подряд. Вероятно, он больше озабочен тем, чтобы найти свой темп в гору. Он приехал сюда, чтобы выиграть турнир», – заключил Петтер Нортуг.