Дарио Колонья выиграл любительский забег в гору на «Тур де Ски», Петтер Нортуг стал 3-м

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья стал победителем любительского забега в гору на многодневке «Тур де Ски». Тройку призёров замкнул двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Любительский забег в гору. Мужчины
1. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.58,0.
2. Александер Бранднер-Эггер (Австрия) – отставание 1,2 секунды.
3. Петтер Нортуг (Норвегия) +34,9.
36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 года он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по окончании сезона-2021/2022.
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