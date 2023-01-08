Дарио Колонья выиграл любительский забег в гору на «Тур де Ски», Петтер Нортуг стал 3-м

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья стал победителем любительского забега в гору на многодневке «Тур де Ски». Тройку призёров замкнул двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Любительский забег в гору. Мужчины

1. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.58,0.

2. Александер Бранднер-Эггер (Австрия) – отставание 1,2 секунды.

3. Петтер Нортуг (Норвегия) +34,9.

36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 года он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по окончании сезона-2021/2022.