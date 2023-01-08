«Неуважительно». Шведки раскритиковали журналистов, снимавших потерявшую сознание Карлссон

Шведские лыжницы Моа Илар и Анна Дювик раскритиковали работников СМИ, снимавших на фото и видео их партнёршу по сборной Фриду Карлссон в тот момент, когда лыжнице оказывали помощь.

Напомним, у шведки, которая в итоге стала победительницей «Тур де Ски», случился обморок на финише сегодняшнего забега в гору в рамках многодневки. Карлссон долго лежала на снегу, после чего врачи унесли лыжницу на носилках. В этот момент некоторые журналисты снимали Фриду, чем вызвали негодование её товарищей по сборной. Илар и Дювик пытались не пускать сотрудников СМИ к Карлссон.

«Я считаю, что это так неуважительно со стороны СМИ – снимать и фотографировать, когда человек лежит и чуть ли не борется за свою жизнь. Есть определённые границы, и СМИ их перешагнули», — сказала Илар в интервью VG.

«Я считаю это неуважением. Если бы любой другой был на месте Фриды, его бы не снимали», — солидарна со своей партнёршей по национальной команде Дювик.