Тренер сборной Италии по лыжным гонкам: для всех видов спорта глупо, что у нас нет русских

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам, немец Маркус Крамер, рассуждая о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира, выразил сожаление по поводу того, что российские лыжники не имеют возможности участвовать в международных стартах.

Ранее появилась информация, что в сезоне-2022/2023 Норвегия собрала в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем идущая на втором месте по этому показателю Италия.

«Нам, естественно, не хватает второй лучшей нации. Это тоже одна из причин проблемы. Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас нет русских. Надеюсь, Международный олимпийский комитет (МОК) скоро что-нибудь предпримет», — сказал Крамер в интервью NRK.

Напомним, с 2015 по 2022 год Маркус Крамер возглавлял сборную России.