Тренер сборной Италии по лыжным гонкам: для всех видов спорта глупо, что у нас нет русских
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Тренер сборной Италии по лыжным гонкам, немец Маркус Крамер, рассуждая о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира, выразил сожаление по поводу того, что российские лыжники не имеют возможности участвовать в международных стартах.
Ранее появилась информация, что в сезоне-2022/2023 Норвегия собрала в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем идущая на втором месте по этому показателю Италия.
«Нам, естественно, не хватает второй лучшей нации. Это тоже одна из причин проблемы. Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас нет русских. Надеюсь, Международный олимпийский комитет (МОК) скоро что-нибудь предпримет», — сказал Крамер в интервью NRK.
Напомним, с 2015 по 2022 год Маркус Крамер возглавлял сборную России.
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