Йоханнес Клебо отреагировал на комплименты со стороны Колоньи, Нортуга и Бауэра

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на похвалу со стороны легендарных лыжников – швейцарца Дарио Колоньи, норвежца Петтера Нортуга и чеха Лукаша Бауэра.

«Колонья и другие, конечно, могут говорить то, что хотят. Всегда приятно, когда вас хвалят. Но многие также думали, что я смогу выиграть все семь гонок на «Тур де Ски», но это совсем не просто… Говорить можно всё что угодно. Наверное, такие слова уже наскучили, но я стараюсь сосредоточиваться на каждой гонке. Думаю, мне это удалось на «Тур де Ски», то же самое будет и на Кубке мира», — приводит слова Клебо TV2.

Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).