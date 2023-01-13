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Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Спицов — второй

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: Большунов лидирует, Спицов — второй
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошла разделка на 15 км. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем этой гонки. Серебро взял Артём Мальцев, бронзовую награду завоевал Илья Порошкин.

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов (Архангельская область) — 433.
  2. Денис Спицов (Тюменская область) — 358.
  3. Артём Мальцев (Тюменская — Нижегородская области) — 355.
  4. Алексей Червоткин (Москва) — 320.
  5. Илья Семиков (Республика Коми) — 317.
  6. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 292.
  7. Андрей Мельниченко (Красноярский край) — 244
  8. Антон Тимашов (Татарстан) — 243.
  9. Илья Порошкин (Республика Коми) — 198.
  10. Максим Зубцов (Мурманская область) — 184.
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