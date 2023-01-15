Наталья Непряева одержала уверенную победу в скиатлоне на 6-м этапе КР, Степанова — 2-я

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на 15 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Непряева показала результат 42.32,8. Второй стала ещё одна олимпийская чемпионка, Вероника Степанова. Бронзу завоевала Екатерина Смирнова.



Кубок России. Сыктывкар, шестой этап. Скиатлон. 15 км. Женщины

Наталья Непряева (Архангельская область) — 42.32,8. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 5,4 секунды. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +25,1. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +28,1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) +1.21,8.

Напомним, в настоящий момент российские лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).