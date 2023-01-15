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Наталья Непряева одержала уверенную победу в скиатлоне на 6-м этапе КР, Степанова — 2-я

Наталья Непряева одержала уверенную победу в скиатлоне на 6-м этапе КР, Степанова — 2-я
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей в скиатлоне на 15 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Непряева показала результат 42.32,8. Второй стала ещё одна олимпийская чемпионка, Вероника Степанова. Бронзу завоевала Екатерина Смирнова.

Кубок России. Сыктывкар, шестой этап. Скиатлон. 15 км. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 42.32,8.
  2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 5,4 секунды.
  3. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +25,1.
  4. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) +28,1.
  5. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) +1.21,8.
Лыжные гонки. Кубок России-2022/23. Этап 6, Сыктывкар, Россия
Женщины. Скиатлон 15 км
15 января 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
42:32.8
2
Вероника Степанова
Камчатский край
+5.4
3
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+25.1

Напомним, в настоящий момент российские лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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