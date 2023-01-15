Шемякин: Вяльбе мне говорит, мол, извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко целовать

Российский лыжник Алексей Шемякин эмоционально высказался о лишении его бронзы на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Шемякин стал четвёртым в коньковой гонке с раздельным стартом.

«Да я вообще в шоке. Конечно, я пошёл разбираться сразу, в чём дело, почему у меня забрали бронзу. Я всегда в жизни до конца иду! Мне сказали, что вот, мол, по лучу он выиграл… Не понял этого. Жизнь вообще такая непредсказуемая штука. Я спокойно ко всему отношусь. Просто считаю, что можно было дать два третьих места. Ничего в этом такого нет. И было бы всё красиво и всем приятно. А то как-то не очень получилось.

Да, было эмоционально. Когда ты идёшь на награждение третьим, а тут ты узнаёшь, что ты четвёртый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе ещё Вяльбе на награждении такая говорит — ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют. А ты тут один разбираешься, лыжи катаешь, тренируешься!» — приводит слова Шемякина «Спорт-экспресс».