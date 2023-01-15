Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шемякин: Вяльбе мне говорит, мол, извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко целовать

Шемякин: Вяльбе мне говорит, мол, извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко целовать
Комментарии

Российский лыжник Алексей Шемякин эмоционально высказался о лишении его бронзы на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре. Шемякин стал четвёртым в коньковой гонке с раздельным стартом.

«Да я вообще в шоке. Конечно, я пошёл разбираться сразу, в чём дело, почему у меня забрали бронзу. Я всегда в жизни до конца иду! Мне сказали, что вот, мол, по лучу он выиграл… Не понял этого. Жизнь вообще такая непредсказуемая штука. Я спокойно ко всему отношусь. Просто считаю, что можно было дать два третьих места. Ничего в этом такого нет. И было бы всё красиво и всем приятно. А то как-то не очень получилось.

Да, было эмоционально. Когда ты идёшь на награждение третьим, а тут ты узнаёшь, что ты четвёртый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе ещё Вяльбе на награждении такая говорит — ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют. А ты тут один разбираешься, лыжи катаешь, тренируешься!» — приводит слова Шемякина «Спорт-экспресс».

Российский лыжник драматично остался без медали. Всё решило точнейшее измерение на финише! Российский лыжник драматично остался без медали. Всё решило точнейшее измерение на финише!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023