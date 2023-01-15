Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева оторвалась от Степановой на 16 очков
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошёл скиатлон на 15 км среди женщин. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей. Второе место заняла Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Екатерина Смирнова.
Общий зачёт Кубка России у женщин по итогам гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
- Наталья Непряева (Архангельская область) — 667.
- Вероника Степанова (Камчатский край) — 651.
- Мария Истомина (Пермский край) — 511.
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 503.
- Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 447.
- Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 407.
- Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 388.
- Анна Грухвина (Тюменская область) — 354.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 317.
- Лариса Рясина (Татарстан) — 316.
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