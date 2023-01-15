Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева оторвалась от Степановой на 16 очков

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошёл скиатлон на 15 км среди женщин. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей. Второе место заняла Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Екатерина Смирнова.

Общий зачёт Кубка России у женщин по итогам гонки выглядит следующим образом.

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