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Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева оторвалась от Степановой на 16 очков

Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева оторвалась от Степановой на 16 очков
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В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошёл скиатлон на 15 км среди женщин. Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева стала победительницей. Второе место заняла Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Екатерина Смирнова.

Общий зачёт Кубка России у женщин по итогам гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 667.
  2. Вероника Степанова (Камчатский край) — 651.
  3. Мария Истомина (Пермский край) — 511.
  4. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 503.
  5. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 447.
  6. Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 407.
  7. Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 388.
  8. Анна Грухвина (Тюменская область) — 354.
  9. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 317.
  10. Лариса Рясина (Татарстан) — 316.
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