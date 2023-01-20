«Это нездоровая борьба». Лыжник сборной России – о противостоянии Большунова и Устюгова

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев высказался о противостоянии в гонках Кубка России лидеров сборной – Александра Большунова и Сергея Устюгова.

В сезоне-2022/2023 Большунов и Устюгов успели посражаться как в словесных колкостях, так и в подрезании на лыжне. Последний раз падение Большунова обернулось хорошо заметными ссадинами на лице и небольшим сотрясением мозга.

«Если бы всё обошлось без падений, ушибов и крови – всё было бы нормально. Но с такими подрезаниями, которые привели к травмам, это уже нездоровая борьба. Лучше обходиться без такого. У меня ничего подобного не было ни на взрослом, ни на юниорском уровне. Конечно, случались падения, после которых эмоции бурлили, но всё было в пределах разумного.

Посмотрите на то, как бегает Йоханнес Клебо – часто он падает или ломает палки? Наверное, один раз на 30 гонок или даже реже. Он просто видит всю гонку и строит свой бег так, чтобы иметь возможность без помех обогнать других и самому постараться не помешать», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Александром Терентьевым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 20 января, в 8:00 мск.