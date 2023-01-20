Годжа выиграла скоростной спуск в Кортина д'Ампеццо. Шиффрин не попала даже на пьедестал

Итальянская горнолыжница София Годжа стала победительницей соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортина д'Ампеццо (Италия).

Годжа показала результат 1.33,47. Второе место заняла представительница Словении Илка Штухец (1.33,60). Бронза досталась немке Кире Вайдле (1.33,83).

Отметим, что лидер общего зачёта Кубка мира этого сезона американка Микаэла Шиффрин заняла лишь четвёртое место (1.33,97).

Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины. Кортина д'Ампеццо

София Годжа (Италия) - 1.33,47. Илка Штухец (Словения) — отставание +0,13 секунды. Кира Вайдле (Германия) +0,36. Микаэла Шиффрин (США) +0,50. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,53. Тамара Типплер (Австрия) +0,63. Лора Гош (Франция) +0,70. Элена Куртони (Италия) +0,72. Бризи Джонсон (США) +0,78. Штефани Венир (Австрия) +0,85.

Горные лыжи. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

Микаэла Шиффрин (США) – 1245. Петра Влгова (Словакия) – 796. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 681. Федерика Бриньоне (Италия) – 572. София Годжа (Италия) – 570.