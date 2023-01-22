«Это жопа». Вальнес — о провале Норвегии в командном спринте

Олимпийский чемпион 2022 года, норвежский лыжник Эрик Вальнес эмоционально прокомментировал провал норвежских лыжников в командном спринте свободным стилем у мужчин на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия).

Напомним, первая сборная Норвегии в составе Вальнеса и Эвена Нортуга не прошла даже в финал соревнований. Вторая команда, представленная Ховардом Солосом Тёугбёлем и Синдре Бьёрнестадом Скаром, заняла лишь 15-е место в финальном забеге.

«Это жопа. Так не пойдёт», — сказал Вальнес в интервью Viaplay.

Победу в соревнованиях одержала сборная Франции, которую представляли Рено Же и Ришар Жув.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).