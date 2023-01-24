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Тириль Уднес Венг пропустит этап Кубка мира в Ле Русе

Тириль Уднес Венг пропустит этап Кубка мира в Ле Русе
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Чемпионка мира 2021 года в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг пропустит этап Кубка мира в Ле Русе (Франция), сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Сообщается, что норвежка ещё не восстановилась после болезни. Ранее она пропустила этап Кубка мира в Ливиньо (Италия).

Соревнования в Ле Русе запланированы на 27-29 января.

Тириль Уднес Венг лидирует в общем зачёте Кубка мира у женщин, имея в своём активе 1447 очков. В мужской части лидером является соотечественник Венг, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, набравший 1397 баллов.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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