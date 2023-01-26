Шведская лыжница пригрозила бойкотом в случае возвращения россиян на международные старты

Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках, шведская лыжница Линн Сван, комментируя новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов на международные старты, пригрозила бойкотировать соревнования.
«Ситуация остаётся прежней — Россия ведёт спецоперацию на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я за то, чтобы не открывать дверь. Даже не стоит открывать дверь для обсуждения. Это бесит.
Как бы я отреагировала, если бы в краткосрочной перспективе произошли изменения? Я готова бойкотировать соревнования. Конечно, это легко сказать, когда участвуешь в турнирах, но я надеюсь, что у меня есть стержень, чтобы быть готовой к бойкоту. Есть моменты, которые больше, чем спорт», — приводит слова Линн Сван Aftonbladet.
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