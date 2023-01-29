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Эбба Андерссон уверенно выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира в Ле Рус

Эбба Андерссон уверенно выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира в Ле Рус
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В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт в классическом стиле на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон.

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Ле Рус. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 55.37,2.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 22,1 секунды.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.20,4.
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.24,6.
5. Эмма Рибом (Швеция) +2.07,2.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.08,1.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Ле Рус, Франция
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
29 января 2023, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
55:37.2
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+22.1
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+1:20.4
Комментарии
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