Эбба Андерссон уверенно выиграла классический масс-старт на этапе Кубка мира в Ле Рус

В Ле Рус (Франция) прошёл женский масс-старт в классическом стиле на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его выиграла чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон.

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Ле Рус. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 55.37,2.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 22,1 секунды.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.20,4.

4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.24,6.

5. Эмма Рибом (Швеция) +2.07,2.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.08,1.

Напомним, российские лыжницы полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).