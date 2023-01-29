Клебо отреагировал на то, что Голберг пел французский гимн после его поражения в спринте

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на то, что его соотечественник Пол Голберг пел французский гимн во время церемонии награждения по итогам классического спринта на девятом этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция).

Лыжные гонки. Кубок мира, девятый этап, Ле Рус. Спринт, классический стиль, 1,6 км. Финал. Мужчины

1. Ришар Жув (Франция) – 2.39,14.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 0,09 секунды.

3. Пол Голберг (Норвегия) +0,91.

4. Эдвин Ангер (Швеция) +0,91.

5. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,78.

6. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,82.

«Я учил испанский в школе. Будет играть испанский, может, и спою», — приводит слова Клебо Adressa.