Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг лидирует, Клебо поднялся на 3-е место

В Ле Рус (Франция) завершился мужской масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках девятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Второе место по итогам гонки занял финн Ийво Нисканен. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома.



Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 841.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 734.

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 714.

4. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 705.

5. Вильям Порома (Швеция) — 699.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 568.

8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 556.

8. Шур Рёте (Норвегия) — 550.

9. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 548.

10. Фридрих Мох (Германия) — 499.