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В «Манжероке» прошёл этап Кубка России по горнолыжному спорту

В «Манжероке» прошёл этап Кубка России по горнолыжному спорту
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Этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту прошёл на территории всесезонного курорта Сбера «Манжерок». В этом году в рамках Кубка впервые был проведён международный турнир «Кубок курорта Манжерок», участниками которого стали 122 профессиональных спортсмена из пяти стран мира: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.

Результаты:

Международные соревнования «Кубок курорта Манжерок»

Слалом-гигант

Женщины
1. Гирина Виталина (Московская обл.).
2. Плешкова Юлия (Камчатский край) +1.10.
3. Горностаева Анастасия (г. Москва) +1.97.

Мужчины
1. Трихичев Павел (г. Санкт-Петербург).
2. Кузнецов Иван (Камчатский край) +0.40.
3. Фураев Олег (г. Москва) +1.62.

Слалом

Женщины
1. Гирина Виталина (Московская обл.).
2. Шканова Мария (Республика Беларусь) +0.06.
3. Абдулкаюмова Рината (Сахалинская обл.) +1.86.

Мужчины
1. Ефимов Семён (Московская обл.).
2. Трихичев Павел (г. Санкт-Петербург) +2.96.
3. Александр Андриенко (Калужская обл.) +3.25.

Кубок России. 9-й этап Кубка России

Слалом-гигант

Женщины
1. Гирина Виталина (Московская обл.).
2. Горностаева Анастасия (г. Москва) +1.32.
3. Плешкова Юлия (Камчатский край) +2.27.

Мужчины
1. Кузнецов Иван (Камчатский край) — 2.04.71.
2. Андриенко Александр (Калужская обл.) +0.41.
3. Гусев Григорий (г. Москва) +1.28.

Слалом

Женщины
1. Горностаева Анастасия (г. Москва) — 1.44.76.
2. Гирина Виталина (Московская обл.) +0.21.
3. Мария Шканова (Респ. Беларусь) +1.21.

Мужчины
1. Ефимов Семен (Московская обл./Алтайский край) — 1.37.84.
2. Трихичев Павел (г. Санкт-Петербург) +1.43.
3. Колунов Илья (г. Москва) +3.58.

«Курорт стремительно развивается. Об этом напрямую свидетельствует подготовка к Кубку России. Если в прошлом году мы притирались и вместе учились, то в нынешнем все эти вопросы были сняты. Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жёсткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр», – сказал вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.

«Наш всесезонный курорт «Манжерок» — уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта. Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее», – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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