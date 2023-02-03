«Пускай едут». Легков — о возможном участии россиян на турнирах в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о возможном участии российских спортсменов на международных стартах в нейтральном статусе: без флага и гимна.
«Не пугает ли меня нейтральный флаг? Меня чего им пугать? Я уже на соревнования не поеду. Я знаю, как спортсмены тренируются. Мое мнение, если есть возможность ехать под нейтральным флагом, пускай едут, как это было на предыдущих Олимпиадах из-за других проблем. Они приедут после соревнований в Россию. Мы здесь включим им гимн России, будет флаг. Да и там все будут знать, какую страну ребята представляют.
Да, это далеко не приятно и, наверное, это неправильно. Но отказываться не надо. Пускай соревнуются, а главное — побеждают. Это их жизнь», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».
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