Екатерина Смирнова выиграла классическую разделку на седьмом этапе Кубка России

Российская лыжница Екатерина Смирнова стала победительницей 10-километровой классической разделки на седьмом этапе Кубка России в Красногорске.

26-летняя Екатерина Смирнова показала результат 27 минут 24,9 секунды. Второй стала Лидия Горбунова, отставшая от лидера почти на полминуты. Третье место заняла Анастасия Доценко.

Кубок России. Седьмой этап. Красногорск. Классический стиль. 10 км. Женщины.

1. Екатерина Смирнова – 27.24,9.

2. Лидия Горбунова – отставание 27,7 секунд.

3. Анастасия Доценко +31,8.

4. Яна Кирпиченко +55,8.

5. Ольга Сергеева +1.09,4.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники и лыжницы отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).