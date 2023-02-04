«Это было ошеломляюще». Шиффрин — о том, как однажды пообедала с Федерером

Лидер общего зачёта Кубка мира по горным лыжам американка Микаэла Шиффрин рассказала, как однажды ей удалось пообедать с легендой мирового тенниса Роджером Федерером, у которого с ней общий спонсор.
«Это был просто ошеломляющий опыт, когда меня пригласили пообедать с ним и Миркой (супруга Роджера. — Прим. «Чемпионата»), а затем мне удалось пообщаться с ним в приватной обстановке.
Что я вынесла из этого? Одна из самых важных вещей, которой он научился в своей карьере — это то, как сделать паузу, чтобы насладиться моментом — что-то вроде вдыхать самые успешные и удивительные моменты немного дольше, чем мог бы — потому что они однажды уйдут.
Он сказал: «Ты не будешь добиваться успеха каждый раз. Это так не работает. Когда ты разочарована, ты думаешь, что всё кончено и ты никогда не вернёшься на вершину. Поэтому, когда ты на вершине, найди минутку и вдохни, а затем продолжай работать», — приводит слова Шиффрин официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
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