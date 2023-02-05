Сборная Италии стала победителем мужской эстафеты на 10-м этапе Кубка мира по биатлону

В Тоблахе (Италия) завершилась мужская эстафета 4x7,5 км в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем гонки стала сборная Италии (Дитмар Нёклер, Франческо де Фабиани,

Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино). Второе место заняла команда Швеции (Эрик Рошё,

Калле Хальфварссон, Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер). Третьими к финишу пришли спортсмены из Норвегии (Шур Рёте, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен).

Лыжные гонки. Кубок мира. Тоблах (Италия). 10-й этап. Эстафета 4x7,5 км. Мужчины

1. Италия — 1:07.20,08.

2. Швеция — отставание 0,6 секунды.

3. Норвегия +0,7.

4. Норвегия-2 +1,4.

5. Финляндия +33,5.

6. Германия +33.6.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).