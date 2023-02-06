Фристайлист Александр Абраменко может завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр ОИ-2022, украинский фристайлист Александр Абраменко сообщил, что может завершить карьеру из-за травмы.

«Если не увязывать состояние здоровья со спортом, то всё хорошо. Получил травму, которую нельзя восстановить без оперативного вмешательства. Сейчас планируются детали операции: где и когда она будет происходить. Восстановление будет продолжаться 6-9 месяцев. Мнения о завершении карьеры были давно. Сейчас ещё травма. Наверное, это тот момент, когда нужно подумать об завершении карьеры, но окончательного решения ещё нет. Сначала сделаем, а потом посмотрим. Маловероятно, что я буду выступать на следующей Олимпиаде, но если буду, то составлю конкуренцию Дмитрию (Котовскому. – Прим. «Чемпионата»). А в командных соревнованиях мы сможем сами составить хорошую конкуренцию всем остальным», – рассказал 34-летний Абраменко в интервью Укринформ.