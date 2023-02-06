Фристайлист Александр Абраменко может завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призёр ОИ-2022, украинский фристайлист Александр Абраменко сообщил, что может завершить карьеру из-за травмы.
«Если не увязывать состояние здоровья со спортом, то всё хорошо. Получил травму, которую нельзя восстановить без оперативного вмешательства. Сейчас планируются детали операции: где и когда она будет происходить. Восстановление будет продолжаться 6-9 месяцев. Мнения о завершении карьеры были давно. Сейчас ещё травма. Наверное, это тот момент, когда нужно подумать об завершении карьеры, но окончательного решения ещё нет. Сначала сделаем, а потом посмотрим. Маловероятно, что я буду выступать на следующей Олимпиаде, но если буду, то составлю конкуренцию Дмитрию (Котовскому. – Прим. «Чемпионата»). А в командных соревнованиях мы сможем сами составить хорошую конкуренцию всем остальным», – рассказал 34-летний Абраменко в интервью Укринформ.
- 6 февраля 2023
-
10:30
-
10:00
-
09:47
-
09:40
-
09:28
- 5 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
21:01
-
20:51
-
20:28
-
19:14
-
18:22
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
17:10
-
16:12
-
14:58
-
14:57
-
14:45
-
14:20
-
12:30
-
12:27
-
12:09
-
11:36
-
11:17
-
11:14
-
10:51
-
10:00
-
00:48
- 4 февраля 2023
-
22:15
-
22:11
-
21:27
-
21:21
-
20:56