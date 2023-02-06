«Наша главная символика – русская речь». Призёр ОИ Панжинский – о нейтральном статусе

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года, лыжник Александр Панжинский считает, что российским спортсменам стоит участвовать в Олимпийских играх и в нейтральном статусе.

«Нужно ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом? Считаю, что нужно — без сомнений. Сильнейшие спортсмены, профессиональные спортсмены уровня сборной России должны соревноваться с сильнейшими лыжниками. А сильнейшие — норвежцы, шведы, итальянцы, французы — сейчас соревнуются на Кубке мира, чемпионате мира и, конечно, Олимпийских играх.

Под нейтральным статусом мы ездили на две Олимпиады, на чемпионат мира, и поэтому проблемы здесь не вижу, если не будет введено каких-то дополнительных требований, которые будут противоречить моральным ценностям каждого спортсмена, о чём сейчас начинают говорить. Но пока никаких конкретных критериев в виде отказаться или осудить Родину и действия властей, я так понимаю, нет. Такие требования россияне не смогут выполнить, потому что тогда у них будет уголовное преследование, ответственность в России.

В общем, я считаю, что российским лыжникам однозначно нужно ехать, если такая возможность предоставится. Это лучший выход в данной сложившейся ситуации. Я испытывал это на себе в 2018 году – неприятно и не столь гордо, но из двух зол выбирать нужно меньшее – это участие в соревнованиях. Самая главная символика каждого спортсмена – русская речь, русские имена и фамилии. Вряд ли кто-то скажет, что Александр Большунов неизвестно из какой страны. Все знают, что он из России, и он русский. Поэтому здесь проблем нет», — сказал Панжинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.