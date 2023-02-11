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Юлия Ступак и Евгений Белов стали победителями «Лыжни России» в Нижнем Тагиле

Юлия Ступак и Евгений Белов стали победителями «Лыжни России» в Нижнем Тагиле
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) и бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете Евгений Белов стали победителями массовой гонки «Лыжня России» в Нижнем Тагиле.

Белов преодолел дистанцию 10 километров в свободном стиле за 24 минуты 20 секунд. Ступак пробежала пять километров за 13 минут 27 секунд.

Отметим, что организаторы соревнований вручили победителям гонок снегоходы. Кроме того, миллион рублей в качестве сертификатов распределили между участниками спортивного забега, которые заняли места со 2-го по 10-е.

В Москве, также в рамках «Лыжни России» 10-километровую гонку свободным стилем выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

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