Юлия Ступак и Евгений Белов стали победителями «Лыжни России» в Нижнем Тагиле
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) и бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете Евгений Белов стали победителями массовой гонки «Лыжня России» в Нижнем Тагиле.
Белов преодолел дистанцию 10 километров в свободном стиле за 24 минуты 20 секунд. Ступак пробежала пять километров за 13 минут 27 секунд.
Отметим, что организаторы соревнований вручили победителям гонок снегоходы. Кроме того, миллион рублей в качестве сертификатов распределили между участниками спортивного забега, которые заняли места со 2-го по 10-е.
В Москве, также в рамках «Лыжни России» 10-километровую гонку свободным стилем выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
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