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Фристайлистка Эйлин Гу посетила матч «Голден Стэйт», сделав фото с Карри и Томпсоном

Фристайлистка Эйлин Гу посетила матч «Голден Стэйт», сделав фото с Карри и Томпсоном
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19-летняя китайская фристайлистка американского происхождения Эйлин Гу посетила домашний матч «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках регулярного чемпионата НБА. Спортсменка родилась в Сан-Франциско. Гу сделала отдельные фото со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Джорданом Пулом.

Напомним, команда Стива Керра уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 103:109. Карри участия в матче не принимал из-за травмы.

«Моя команда! Спасибо, что приняли!» — подписала Эйлин Гу фото.

Фото: из личного архива Эйлин Гу

Фото: из личного архива Эйлин Гу

Фото: из личного архива Эйлин Гу

Фото: из личного архива Эйлин Гу

Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Эйлин завоевала три медали – золото в хафпайпе, золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле. Тем самым она установила рекорд – стала первой фристайлисткой в истории, которой удалось завоевать три медали на одной Олимпиаде.

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