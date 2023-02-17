Кершоу ответил, будут ли победы Клебо на ЧМ неполноценными без Большунова

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о предстоящем чемпионате мира по лыжным гонкам.

«Мне интересно, сколько золота Клебо увезёт с чемпионата мира. Завоюет ли он наконец золотую медаль в дистанционной гонке? Если и сейчас этого не произойдёт – боже упаси! Он должен это сделать. И, думаю, он должен выиграть не одну дистанционную гонку, если всё правильно сделает.



Что касается звёздочки напротив результатов из-за отсутствия России, то мне жаль. Да, на сегодняшний день результаты в лыжных гонках со звёздочкой. Особенно когда мы говорим о таких людях, как Большунов. Александр – один из величайших лыжников своего поколения, и в этом нет никаких сомнений. Вы видели, что происходило на Олимпиаде.



Конечно, отсутствие России сильно отразится на дистанционных гонках на чемпионате мира, особенно на масс-стартах. Но, несмотря на это, если Клебо сможет завоевать четыре золотые медали, будет невозможно поставить звёздочку напротив того, что это один из величайших лыжников за всю историю, заслуживший свои награды на чемпионате мира.



Сейчас нестандартное время в мире спорта, но в любом случае будет много поводов для того, чтобы поболеть, и нас ждёт много отличных историй. Я жду чемпионат мира с нетерпением, он нам подарит много веселья», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.