Нортуг: Швеция ведёт психологические игры, называя Шистад фаворитом спринта

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Двукратный олимпийский чемпион бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал заявление тренера сборной Швеции, что норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад является фаворитом спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).

«Швеция ведёт психологические игры, называя Шистад фаворитом спринта. Кристине может победить, если это будет для неё удачный день, но у Швеции такая стабильная и хорошая команда с большим чемпионским опытом, которого нет у Ставос Шистад», — приводит слова Нортуга Expressen.

Шистад выиграла последний спринт классическим стилем перед чемпионатом мира на этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция).

Действующей обладательницей золотой медали чемпионата мира в этой гонке является шведская лыжница Йонна Сундлинг.

Медали классического спринта у женщин будут разыграны уже завтра 23 февраля 2023 года.

Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта.