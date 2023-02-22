Нортуг: Швеция ведёт психологические игры, называя Шистад фаворитом спринта

Двукратный олимпийский чемпион бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал заявление тренера сборной Швеции, что норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад является фаворитом спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).
«Швеция ведёт психологические игры, называя Шистад фаворитом спринта. Кристине может победить, если это будет для неё удачный день, но у Швеции такая стабильная и хорошая команда с большим чемпионским опытом, которого нет у Ставос Шистад», — приводит слова Нортуга Expressen.
Шистад выиграла последний спринт классическим стилем перед чемпионатом мира на этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция).
Действующей обладательницей золотой медали чемпионата мира в этой гонке является шведская лыжница Йонна Сундлинг.
Медали классического спринта у женщин будут разыграны уже завтра 23 февраля 2023 года.
Чемпионат мира в Планице пройдёт с 22 февраля по 5 марта.
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