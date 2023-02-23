Клебо стал 7-кратным чемпионом мира. Больше титулов только у Бьорна Дэли и Петтера Нортуга

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал седьмую золотую медаль чемпионата мира. По этому показателю он сравнялся со шведом Гунде Сваном.

Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – это норвежцы Бьорн Дэли и Петтер Нортуг. В активе Дэли 9 золотых медалей, у Нортуга – 13.

Своё седьмое золото Клебо завоевал сегодня, 23 февраля на чемпионате мира — 2023, который проходит в Планице (Словения). Йоханнес без проблем выиграл спринт в классическом стиле.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) + 2,24.

4. Михал Новак (Чехия) + 5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +